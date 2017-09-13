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Кабмін вирішив не піднімати ціну на залізничні квитки

Павло Розенко заявив, що кошти на оновлення складу треба знайти під час жорсткої боротьби з корупцією
Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" без підвищення тарифів на перевезення пасажирів до кінця року.
Кабмін вирішив не піднімати ціну на залізничні квитки Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Відповідне рішення уряд ухвалив 13 вересня, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Ми підтримуємо створення стратегії розвитку "Укрзалізниці", але не може йтися про зростання цін на пасажирські перевезення", – зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, до кінця року вартість квитків на потяги "Укрзалізниці" не збільшиться.

"Без підвищення якості послуг на залізничних перевезеннях розмови про підвищення тарифів на пасажирські перевезення бути не може. Безумовно, треба шукати кошти на оновлення складу, але кошти можна знайти під час жорсткої боротьби з корупцією, про що неодноразово говорилося", – сказав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України під час засідання у середу, 13 вересня, затвердив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення на 22,5% з 1 жовтня 2017 року, а також затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2017 рік.

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13 09 2017 14:40
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