Кабмін вирішив не повертати ручний контроль швидкості на дорогах

Кабінет Міністрів вирішив поки що не повертати ручний контроль швидкості на дорогах.

"Ручного контролю швидкості не буде ... Було дуже багато дискусій у суспільному середовищі, так що це питання вирішили не педалювати", - заявив у п'ятницю міністр інфраструктури Володимир Омелян. Тиждень тому він говорив, що з 27 липня повернуть швидкісний контроль на дорогах за допомогою радарів, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, в серпні буде проведено спільну нараду зацікавлених сторін і розроблено єдиний пакет рішень, який буде представлений Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року в Україні набуло чинності нове обмеження швидкості руху транспорту в населених пунктах - 50 км/год. Раніше в ПДР було записано 60 км/год.