CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів вирішив поки що не повертати ручний контроль швидкості на дорогах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін вирішив не повертати ручний контроль швидкості на дорогах
Питання радарів "вирішили не педалювати"
Фото: sai.gov.ua
"Ручного контролю швидкості не буде ... Було дуже багато дискусій у суспільному середовищі, так що це питання вирішили не педалювати", - заявив у п'ятницю міністр інфраструктури Володимир Омелян. Тиждень тому він говорив, що з 27 липня повернуть швидкісний контроль на дорогах за допомогою радарів, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, в серпні буде проведено спільну нараду зацікавлених сторін і розроблено єдиний пакет рішень, який буде представлений Кабінету Міністрів.
Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року в Україні набуло чинності нове обмеження швидкості руху транспорту в населених пунктах - 50 км/год. Раніше в ПДР було записано 60 км/год.
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