Кабмін вирішив збільшити мінімальну пенсію до 1452 грн
"Сьогодні на нараді з народними депутатами України, з керівниками фракцій, на якій обговорювалася пенсійна реформа, було прийняте ще одне важливе рішення про те, що ми готові, і у нас є для цього ресурс, щоб з 1 жовтня мінімальний розмір пенсії зріс не до 1373 гривні, як планувалося раніше, а щоб мінімальний розмір пенсії зріс до 1452 гривні", - інформує у Facebook прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.
За його словами, мінімальна пенсія може зрости не на 60 гривень, а на 140.
"А це означає, що 8 млн пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від мінімальної, отримають більш суттєве підвищення", - підкреслив Розенко.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Верховна Рада розгляне і підтримає підвищення пенсій на цьому пленарному тижні.
Максимальна пенсія після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу залишиться на рівні 10 740 грн.
Нагадаємо, минулого тижня Світовий банк та Міжнародний валютний фонд у спільному листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману виступили з критикою змін до проекту пенсійної реформи в країні.
Законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.
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