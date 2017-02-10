Кабмін вирішив збільшити мінімальну пенсію до 1452 грн

Максимальна пенсія після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу залишиться на рівні 10 740 грн

З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії зросте не до 1373 гривні, як планувалося раніше, а до 1452 гривень.

"Сьогодні на нараді з народними депутатами України, з керівниками фракцій, на якій обговорювалася пенсійна реформа, було прийняте ще одне важливе рішення про те, що ми готові, і у нас є для цього ресурс, щоб з 1 жовтня мінімальний розмір пенсії зріс не до 1373 гривні, як планувалося раніше, а щоб мінімальний розмір пенсії зріс до 1452 гривні", - інформує у Facebook прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

За його словами, мінімальна пенсія може зрости не на 60 гривень, а на 140.

"А це означає, що 8 млн пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від мінімальної, отримають більш суттєве підвищення", - підкреслив Розенко.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Верховна Рада розгляне і підтримає підвищення пенсій на цьому пленарному тижні.

Максимальна пенсія після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу залишиться на рівні 10 740 грн.

Нагадаємо, минулого тижня Світовий банк та Міжнародний валютний фонд у спільному листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману виступили з критикою змін до проекту пенсійної реформи в країні.

Законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.