Кабмін вивчить можливість видачі посвідчення водія без курсів

Робоча група на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубком доручила МВС і Мінекономрозвитку розглянути можливість видачі посвідчення водія без обов'язкових курсів.

"Сьогодні, щоб отримати права, потрібно підготувати пакет документів, пройти кілька етапів процедур і найважливіше - курси: в середньому 140 годин навчання. І їх потрібно закінчити всім. Обов'язково. Самостійна підготовка до іспитів не рахується. Тому пропонується істотно спростити отримання цієї послуги і впровадити можливість самостійно вибирати програму підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно, і ввести інститут екзаменаторів; спрощене отримання медичної довідки - менше лікарів і можливість подати меддовідку в онлайн-режимі", - заявив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Зубка Лев Парцхаладзе у Facebook.

Такі доручення містить рішення робочої групи з розробки єдиних підходів до розвитку адміністративних послуг у регіонах.

Нагадаємо, що віднедавна перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видається на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі не було трьох і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень не було - громадянин обмінює на постійне посвідчення водія.

Автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху може запрацювати наприкінці 2018-го – на початку 2019 року.