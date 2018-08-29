Кабмін заборонив імпорт цементних клінкерів з Росії
Відповідна постанова розроблена Мінекономрозвитку з метою захисту інтересів національної економічної безпеки та інтересів українських виробників цементу, повідомляє урядовий портал.
Цементний клінкер - спечена суміш вапняку та глини (або шлаку), напівфабрикат, що використовується при виробництві цементу.
"Внесення цементних клінкерів до списку заборонених до ввезення на територію України товарів походженням з РФ відбувається в рамках політики економічної протидії дискримінаційним діям щодо України з боку держави-агресора" - йдеться у повідомленні уряду.
У Кабміні нагадали, що за результатами 2017 року зафіксовано зростання імпорту цементних клінкерів із РФ до України майже вдвічі у порівнянні з 2016 роком - майже 0,9 млн тонн вартістю $32,9 млн проти 0,5 млн тонн вартістю $14,4 млн. Можливими наслідками цієї ситуації є погіршення економічного становища українських компаній-виробників цементу.
Очікується, що рішення уряду приведе до скорочення залежності української економіки від імпорту і нарощування обсягів власного виробництва цементних клінкерів.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону ввезення на територію України шиферу, а також суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію походженням з Російської Федерації.
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