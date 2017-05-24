Кабмін заборонив штрафні санкції щодо Нафтогаз України
"Перша позиція - це зміни до умов кредитних договорів у зв'язку із зміною типового кредитного договору. Друга позиція - розірвання договору застави майнових прав між Ощадбанком і Нафтогазом на загальну суму 17,5 мільярда гривень. І третє - реалізація даного розпорядження не дозволить застосовувати штрафні санкції і позитивно позначиться на показниках фінансово-господарської діяльності компанії", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи розпорядження.
Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє УНІАН.
Як відомо, що в кінці грудня минулого року Кабінет міністрів України дозволив державному банку Ощадбанк продовжити на рік термін обігу і погашення облігацій серії А, В, С національного енергохолдингу Нафтогаз України на загальну суму 4,8 млрд гривень.
Зазначимо, Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ ініціює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності "Нафтогаз" України.
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