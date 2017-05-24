Кабмін заборонив штрафні санкції щодо Нафтогаз України

Кабінет міністрів України розпорядився розірвати договір застави майнових прав між Ощадбанком і Нафтогазом України на 17,5 млрд гривень, а також заборонив держбанку застосовувати до Нафтогазу штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань.

"Перша позиція - це зміни до умов кредитних договорів у зв'язку із зміною типового кредитного договору. Друга позиція - розірвання договору застави майнових прав між Ощадбанком і Нафтогазом на загальну суму 17,5 мільярда гривень. І третє - реалізація даного розпорядження не дозволить застосовувати штрафні санкції і позитивно позначиться на показниках фінансово-господарської діяльності компанії", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи розпорядження.

Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє УНІАН.

Як відомо, що в кінці грудня минулого року Кабінет міністрів України дозволив державному банку Ощадбанк продовжити на рік термін обігу і погашення облігацій серії А, В, С національного енергохолдингу Нафтогаз України на загальну суму 4,8 млрд гривень.

Зазначимо, Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ ініціює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності "Нафтогаз" України.