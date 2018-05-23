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Кабмін заборонив ввезення шиферу з Росії

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування
Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону ввезення на територію України шиферу, а також суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію походженням з Російської Федерації.
Кабмін заборонив ввезення шиферу з Росії Фото: з вільних джерел

"Рішення прийнято у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України з боку держави-агресора, згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та на виконання рішень урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної і правоохоронної діяльності", - сказано в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Очікується, що такий захід поліпшить становище українських виробників, збереже робочі місця, зменшить соціальну напругу в регіонах, збільшить надходження до бюджету від оподаткування обсягів власного виробництва.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України видало наказ, яким забороняється виробництво й використання азбесту.

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23 05 2018 17:20
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