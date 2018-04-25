Кабмін запропонує Раді схвалити стратегію екологічної політики до 2030 року

Документ визначає п'ять стратегічних цілей у галузі екології для України на найближчі 12 років

Кабінет Міністрів України на засіданні сьогодні, 25 квітня, підтримав проект Закону "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року", який буде винесено на розгляд Верховної Ради.

Як зазначив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, ця стратегія має стати дороговказом зміни екологічного курсу країни на європейський.

"Україні вкрай необхідна нова екологічна свідомість. Хочу, щоб українці дивилися на всі сфери життя крізь екологічну призму, щоб охорона довкілля на всіх рівнях була у пріоритетах. Адже екологічні стандарти й досі не інтегровані ні в повсякденне життя, ні в галузеві політики, як це є в Європейському Союзі. Бізнес не поспішає переходити до екологічно дружніх процесів виробництва. Це означає, що Україні необхідна нова екологічна політика, яка на практиці втілює цінність природи – ми повинні розірвати залежність економічного зростання від забруднення, а зростати економічно, зберігаючи довкілля, всі природні ресурси", – сказав Семерак.

Документ визначає 5 стратегічних цілей для України, які стосуються поширення екологічної освіти, врахування екологічних норм під час прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян і розвитку державної системи природоохоронного управління.

Його ухвалення має призвести до того, що Україна до 2030 року отримає сучасні системи моніторингу, ринкові механізми для озеленення економіки, а також зменшення викидів парникових газів і скорочення викидів від стаціонарних джерел забрудення на 15% порівняно із 2015 роком. Крім того, стратегія вперше містить 30 чітких та вимірюваних індикаторів успішності її виконання.

"По багатьох індикаторах все ще навіть серед експертів точаться дискусії. У тому числі з приводу того, чи достатньо вони амбіційні. Але вони реальні – це точно", – пояснив Остап Семерак.

Міністр зазначив, що цілі стратегії в разі її ухвалення парламентом можуть переглядатися кожні 5-6 років залежно від ефективності їх впровадження.



Фото: menr.gov.ua



Фото: menr.gov.ua

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