Уряд планує зменшити податки на високі зарплати
Відповідний законопроект уряд затвердив на своєму засіданні в середу, 14 листопада, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
"Ставка ЄСВ для заробітних плат, які перевищують межу в 104 тис. грн буде зменшуватися аж до 5% для суми, яка перевищує 270 розмірів мінімальних зарплат. Також пропонується встановити в законодавстві про працю принцип диференціації заробітних плат на підприємствах", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи законопроект в уряді.
Він зазначив, що разом з цим пропонується посилити відповідальність за несплату ЄСВ.
За словами Реви, 84 тис. керівників підприємств отримують мінімальну зарплату в Україні, 20 тис. з них - в Києві. Тоді як до зниження ставок ЄСВ в 2016 році з 38% до 22% цей показник був 28 тис.
"Також 75% підприємств демонструють середню зарплату - до 4 тис. грн, і це приватний сектор... Кваліфікована та некваліфікована праця оплачується за документами однаково", - зазначив він.
За оцінками Мінсоцполітики, додаткові надходження в бюджет від таких заходів можуть скласти до 10 млрд грн.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться на 12%, до 4170 гривень.
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