Уряд планує зменшити податки на високі зарплати

Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді розширити базу оподаткування єдиного соціального внеску (ЄСВ) в розмірі 22% з 15 мінімальних зарплат (55,8 тис. грн) до 25 (104,3 тис. грн) і запровадити регресивну шкалу відрахувань цього податку.

Відповідний законопроект уряд затвердив на своєму засіданні в середу, 14 листопада, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

"Ставка ЄСВ для заробітних плат, які перевищують межу в 104 тис. грн буде зменшуватися аж до 5% для суми, яка перевищує 270 розмірів мінімальних зарплат. Також пропонується встановити в законодавстві про працю принцип диференціації заробітних плат на підприємствах", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи законопроект в уряді.

Він зазначив, що разом з цим пропонується посилити відповідальність за несплату ЄСВ.

За словами Реви, 84 тис. керівників підприємств отримують мінімальну зарплату в Україні, 20 тис. з них - в Києві. Тоді як до зниження ставок ЄСВ в 2016 році з 38% до 22% цей показник був 28 тис.

"Також 75% підприємств демонструють середню зарплату - до 4 тис. грн, і це приватний сектор... Кваліфікована та некваліфікована праця оплачується за документами однаково", - зазначив він.

За оцінками Мінсоцполітики, додаткові надходження в бюджет від таких заходів можуть скласти до 10 млрд грн.