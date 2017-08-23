ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів запустив у тестовому режимі портал вакансій на державній службі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін запустив портал вакансій для майбутніх чиновників
До вересня будуть збиратися пропозиції щодо вдосконалення порталу
Фото: segodnya.ua
Про це повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко на своїй сторінці в Facebook.
"Розпочинаємо тестову експлуатацію єдиного порталу нових вакансій в міністерствах: www.career.gov.ua", - написав він.
Саєнко додав, що до вересня будуть збиратися пропозиції щодо вдосконалення порталу, щоб з появою перших вакансій він запрацював на повну силу.
"Заходьте, тестуйте та залишайте свої коментарі у вкладці "зворотній зв'язок", - додав він.
Нагадаємо, що в Україні скорочення працівників у бюджетній сфері має досягти щонайменше 4% на кінець 2017 року.
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