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Кабмін запустив портал вакансій для майбутніх чиновників

До вересня будуть збиратися пропозиції щодо вдосконалення порталу
Кабінет міністрів запустив у тестовому режимі портал вакансій на державній службі.
Кабмін запустив портал вакансій для майбутніх чиновників Фото: segodnya.ua

Про це повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко на своїй сторінці в Facebook.

"Розпочинаємо тестову експлуатацію єдиного порталу нових вакансій в міністерствах: www.career.gov.ua", - написав він.

Саєнко додав, що до вересня будуть збиратися пропозиції щодо вдосконалення порталу, щоб з появою перших вакансій він запрацював на повну силу.

"Заходьте, тестуйте та залишайте свої коментарі у вкладці "зворотній зв'язок", - додав він.

Нагадаємо, що в Україні скорочення працівників у бюджетній сфері має досягти щонайменше 4% на кінець 2017 року.

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23 08 2017 22:24
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