Кабмін затвердив перенесення п'яти робочих днів у 2018 році

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2018 році". Відповідне рішення було ухвалено під час засідання 11 січня.

Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Низку робочих днів перенесено для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), Різдва (25 грудня) і Нового року (1 січня 2019 року).

Зокрема, для працівників підприємств, установ та організацій, для яких установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:

- п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

- понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

- п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Як зазначають у Мінсоцполітики, перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.