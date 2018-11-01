Кабмін затвердив перенесення п'яти робочих днів у 2018 році
Трансляцію вів телеканал "112 Україна".
Низку робочих днів перенесено для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), Різдва (25 грудня) і Нового року (1 січня 2019 року).
Зокрема, для працівників підприємств, установ та організацій, для яких установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:
- п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
- понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
- п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.
Як зазначають у Мінсоцполітики, перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа