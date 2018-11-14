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Кабмін затвердив порядок тимчасового затримання транспорту на парковці

Інспектори зможуть затримувати й доставляти автомобілі на спеціальні стоянки, якщо автівки заважають дорожньому руху
Кабінет міністрів затвердив порядок тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування.
Кабмін затвердив порядок тимчасового затримання транспорту на парковці Фото: parkservis.kiev.ua

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у середу.

Інспектори з паркування затримуватимуть й доставлятимуть автомобілі евакуаторами на спеціальні стоянки, якщо транспорт істотно заважає дорожньому руху або його безпеці.

Для доставки транспорту на майданчик інспектор з паркування особисто викликатиме евакуатор, після чого в присутності двох понятих і водія евакуатора складатиме акт огляду та тимчасового затримання автомобіля.

В акті буде вказана дата, час і місце затримання, дані інспектора, тип, марка, номерний знак автомобіля, візуальні недоліки, дані підприємств, які здійснюють переміщення та зберігання транспорту, адреса майданчика, на якому зберігатиметься авто

Під час затримання інспектор обов'язково повинен сфотографувати або зняти на відео розміщення транспорту.

Зображення або відео і супутня інформація мають негайно або не пізніше, ніж наступного дня бути внесені до реєстру адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Якщо на місці присутній водій і може усунути порушення, то транспорт не затримується, а виноситься лише постанова про адмінпорушення.

Після доставки транспорту на майданчик інспектор повинен невідкладно поінформувати відповідні підрозділи Національної поліції, розмістити інформацію про затримання на сайті органу виконавчої влади, а також інформувати повідомленням на мобільний номер і електронну пошту, вказані особою при реєстрації транспорту.

Авто повертається власнику, особі, яка ввезла його на територію Украінуи, або водієві на момент затримання після оплати адмінштрафу, вартості доставки і зберігання.

У вівторок, 13 листопада, на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення, який упорядковує правила паркування транспортних засобів на столичних вулицях і паркувальних майданчиках.

 
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14 11 2018 13:38
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