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Уряд затвердив порядок надання згоди на донорство

МОЗ розраховує запустити систему трансплантації в Україні до 2020 року
Кабінет Міністрів затвердив порядок згоди донора на вилучення в нього анатомічних матеріалів і порядок відмови від раніше наданої згоди на донорство.
Уряд затвердив порядок надання згоди на донорство Фото: gettyimages.com

Відповідне рішення прийнято на засіданні в четвер, повідомляє LB.ua.

Згідно із затвердженим порядком, кожна дієздатна особа будь-коли може дати письмову заяву за затвердженою формою на згоду вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації після смерті, відкликати раніше надану згоду, а також призначити повноважного представника, який ухвалить рішення про вилучення в такої особи анатомічних матеріалів після смерті (або ж відкликати призначення такого представника).

Кількість таких заяв необмежена.

Живим донором може бути виключно дієздатна повнолітня особа. Анатомічний матеріал може бути вилучений виключно за умови її добровільної й усвідомленої згоди, наданої в письмовому вигляді.

При цьому донор може відмовитися від донорства будь-коли до моменту вилучення анатомічного матеріалу.

Заяви можуть бути надані транспланто-координатору будь-якого медзакладу в письмовому вигляді або ж шляхом заповнення електронної заяви на сайті органу, уповноваженого у справі трансплантації, з проставленням електронного підпису.

Нагадаємо, в червні президент Петро Порошенко підписав законопроект, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.

 

 

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27 12 2018 16:30
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