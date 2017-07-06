Кабмін затвердив проект будівництва центрального сховища ядерного палива
Про це повідомляється на сайті Кабміну.
Документ визначає показники проекту будівництва ЦСВЯП, згідно з якими експлуатуюча організація - ДП "НАЕК "Енергоатом" буде виконувати будівельні та експлуатаційні роботи.
У ЦСВЯП із застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання з двобар'єрною герметичною системою ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу компанії Holtec (США), протягом 100 років буде зберігатися відпрацьоване ядерне паливо Рівненської, Хмельницької та Південно-Української АЕС.
Фінансування робіт покладено на "Енергоатом", кошти держбюджету не будуть залучатися.
Уряд зазначає, що ЦСВЯП дозволить позбутися залежності від послуг російських підприємств.
Нагадаємо, що рішення про розміщення ЦСВЯП у зоні відчуження прийнято в лютому 2012 року. Майданчик будівництва розташований між колишніми селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка і Стечанка в зоні відчуження в Київській області. Ємність ЦСВЯП - 458 контейнерів на 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок.
Проектування і будівництво сховища буде здійснювати "Енергоатом", а постачання спеціального обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива і його транспортування - корпорація Holtec.
У серпні 2016 року Україна уклала кредитну угоду з американським банком на 260 млн доларів для фінансування будівництва ЦСВЯП.
Спорудження сховища дозволить "Енергоатому" значно скоротити витрати, пов'язані з поводженням з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП), яке зараз переважно вивозиться на тимчасове зберігання в РФ. Вартість послуг російських компаній зі зберігання ВЯП щорічно обходиться "Енергоатому" майже в $ 200 млн.
"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох чинних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків