Кабмін затвердив п'ять програм ремонту та будівництва доріг у 2018 році, - Новак

Глава "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що Кабінет міністрів України затвердив 5 програм ремонту та будівництва доріг на 2018 рік.

"Основна програма передбачає бюджет 6,6 мільярда гривень. В її основі - продовження ремонтних робіт по всій країні на ділянках доріг, які ми почали ремонтувати в 2017 році. Всі ремонти здійснюються за маршрутним принципом. Також є 5 окремих бюджетних програм з окремим фінансуванням", - сказав Новак в інтерв'ю "РБК-Україна".

Перша програма, за його словами, є проектом GО Highway. Він дозволить практично повністю відремонтувати дорогу від Львова до Умані. На нього планується виділити 4 млрд грн. Друга програма передбачає ремонт дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський, на який буде виділено 2 мільярди гривень. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на завершення будівництва обходу навколо міста Лубни Полтавської області та закінчення ремонту на ділянці Харків - Слов'янськ у Харківській області.

Третя програма - це окреме бюджетне фінансування ремонту дороги Р-46 Харків - Охтирка в Харківській і Сумській областях, у рамках якої заплановано виділення одного мільярда гривень. У рамках четвертої програми планується виділити 2 млрд грн на ремонт дороги Н-31 Дніпро - Решетилівка в Дніпропетровській і Полтавській областях.

За п'ятою програмою буде проводитися ремонт дороги Н-03 Чернівці - Хмельницький - Житомир, на яку передбачено один мільярд гривень.

"Таким чином, протягом року буде здійснюватися ремонт головних коридорів за маршрутним принципом. До того ж у нас залишаються пріоритетними для ремонту декілька інших доріг, зокрема, Н-11 Миколаїв-Дніпро, Н-08 Запоріжжя-Маріуполь, дороги у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Запорізькій, Сумській областях. По суті, ремонт триватиме по всіх областях. Також цього року 68 мільйонів євро польського кредиту буде направлено на ремонт 6 ділянок доріг у Львівській та Волинській областях, 50 мільйонів євро угорського кредиту - на ремонт обходу навколо закарпатського міста Берегове та прикордонної дороги", - додав глава "Укравтодору".

Славомір Новак підкреслив, що в 2018 році на фінансування дорожньої галузі заплановано направити 44 мільярди гривень.

"Через Дорожній фонд заплановано використати 32,6 мільярда гривень, за окремими інвестиційними проектами - 11,4 мільярда гривень і через митний експеримент - шість мільярдів гривень. Правда, ми досі не отримали ані від однієї області на погодження ні одного проекту ремонту дороги за рахунок коштів від митного експерименту", - зазначив він.