Кабмін затвердив склад Громадської ради при НАЗК

Кабінет Міністрів України створив громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

До складу Ради увійшли 15 осіб: представник громадської організації "Муніципальна ліга Києва" Павло Аніськович, представник Запорізького обласного громадсько-політичного об'єднання "Українська справа" Тетяна Біловол, Віктор Бобиренко з Бюро аналізу політики, член Спілки громадських організацій України "Народна Рада" Вадим Воробйов , від "Новітнього суспільства" Костянтин Гусєв, від Громадського люстраційного комітету Олександра Дрік, від Народного контролю і захисту Костянтин Єзерський, від Центру ЮЕЙ Остап Кучма, "Шевченківський РУХ" представив Гліб Рижов, Інститут аналітики і адвокації - Юрій Ромашко, Центр політичних студій в Івано-Франківській області - Віталій Світлик, Центр громадського моніторингу та досліджень - Мирослав Сімка, Чернігівську обласну громадську організацію "Центр політичних студій та аналітики" - Сергій Старченко, Силу народного контролю - ЧОП - Лариса Ступак, Центр політичних студій та аналітики "Ейдос" - Віктор Таран, повідомляє сайт НАЗК.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку.

Окрім того, Міністерство юстиції розпочало розробку законопроекту, який дозволить звільнити членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).