Кабмін затвердив склад Наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України, на засіданні 20 червня, затвердив кандидатури членів Наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця", внесені Міністром Кабінету Міністрів України Олександром Саєнком.

Представляючи на засіданні уряду кандидатури, міністр зазначив, що вони були відібрані Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств після вивчення великої кількості кандидатур управлінців із США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Литви та України.

"Серед них найкращі менеджери, які мали успішний досвід роботи в таких організаціях, як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міністерство транспорту США, ВНР Billiton, Kernel, Deutsche Bahn, Cargill. Комітет в першу чергу розглядав кандидатури осіб, які досягли значного зростання виробничих та економічних показників підприємств та організацій, в яких вони працювали", – сказав Саєнко.

Міністр повідомив, що до складу Наглядової ради "Укрзалізниці" в якості незалежних членів увійшли:

Андерс Ослунд – старший член Атлантичної ради США та член ради East Capital, з багаторічним досвідом роботи головою правління Bank of Finland Inst. of Transition, який також є професором Школи дипломатичної служби Едмунда А. Волша.

Шевкі Аджунер – європейський фінансист з багаторічним досвідом управління в різних сферах, який упродовж останніх п'яти років очолював представництво ЄБРР в Україні. Під його головуванням було реалізовано значну кількість інфраструктурних та енергетичних проектів в Україні.

Крістіан Кун – член Наглядової ради Литовських залізниць, член Ради директорів Казахстанської залізниці. Він має багаторічний досвід роботи на керівних посадах в Deutsche Bahn AG – одній з найбільших залізничних компаній ЄС, де досяг істотних економічних показників.

Матьє Андреас – управлінець з багаторічним досвідом роботи на посадах віце-президента, фінансового директора, старшого радника в одній з найпотужніших нафтових компаній Європи – OMV AG (Австрія).

Окрім того, в якості членів Наглядової ради – представників держави – затверджені наступні кандидати:

Даніель Білак – директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, має багаторічний досвід управління інвестиційними проектами, зокрема як партнер відомої компанії CMS Cameron McKenna (США), а також досвід проект-менеджменту Програми розвитку ООН.

Іван Юрик – фахівець з багаторічним досвідом проектного менеджменту інвестиційних проектів, зокрема на посаді голови представництва Blackstone в Україні, а також досвідом в урядовому секторі на посаді керівника.

Костянтин Мар'євич – діючий керівник служби Віце-прем'єр-міністра України, член Наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України". Має досвід роботи на керівних посадах в Управлінні справами апарату Верховної Ради України, Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

"Для нас ця подія відкриває якісно новий етап у розвитку компанії. За новим законодавством, на наглядову раду товариства покладено не тільки контролюючі та регулюючі функції, вона стає повноцінним органом управління компанією, його винятковою компетенцією. Тому сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів України відкриває можливість оперативного розв'язання великого переліку питань, які сьогодні є нагальними для продуктивної діяльності товариства", – зазначив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Крім того, Комітет погодив критерії відбору членів Наглядової ради ще одного стратегічного підприємства – ПАТ "Укрпошта" – і незабаром почне відбір кандидатур.

"Ми очікуємо від запропонованих Комітетом членів Наглядової ради незаангажований якісний підхід, що ґрунтується на їх багаторічному успішному досвіді в сфері управління. Основним нашим критерієм буде швидкий економічний ріст державних підприємств та викорінення корупції. Державні підприємства, які залишаються у власності держави, повинні працювати згідно з міжнародними стандартами, демонструвати якісний ріст та приносити прибуток", – сказав Олександр Саєнко.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" надала публічний доступ до інформації про свої фінансові операції.