Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення "євроблях"
Затверджено тимчасовий порядок митного оформлення авто, які перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, згідно з яким розмитнення буде здійснюватися з деякими особливостями, пише "112 Україна". Зокрема:
- декларантом авто має право виступати фізична особа - резидент. Від його імені декларування авто може здійснювати митний брокер;
- для митного оформлення транспортного засобу органу доходів і зборів подається електронна митна декларація;
- разом з електронною митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість авто, реєстраційний документ на транспортний засіб, виданий органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на авто або право розпоряджатися і декларувати такий транспортний засіб;
- для оподаткування транспортних засобів застосовується фактурна вартість цих транспортних засобів;
- у разі відмови у митному оформленні авто заявленої фактурної вартості митний орган виносить рішення про коригування заявленої вартості і видає картку відмови, у якій зазначає причини і призводить вичерпні роз'яснення;
- доставка транспортного засобу в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від органу доходів і зборів повідомлення з зазначенням дати і часу пред'явлення транспортного засобу органу доходів і зборів;
- якщо після пред'явлення транспортного засобу органу доходу і зборів виконання митних формальностей не вимагає перебування транспортного засобу в зоні митного контролю, орган доходів і зборів надсилає декларанту повідомлення, що такий транспортний засіб може бути вивезено із зони митного контролю.
Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:
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для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;
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для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.
Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".
На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.
Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.
25 листопада власники автомобілів на єврономерах влаштували нові протести і заблокували пункти пропуску у Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Зокрема, на пункті пропуску "Краковець" мітингувальники запалили шини.
26 листопада був ускладнений рух через 11 пунктів пропуску.
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