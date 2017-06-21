Кабмін затвердив виділення додаткових 800 млн гривень на ремонт доріг
Про це у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.
"Сьогодні уряд затвердив зміни до бюджету-2017, якими передбачається виділення додаткових коштів - 800 млн гривень - на капітальний ремонт доріг. Ці ресурси будуть спрямовані на будівництво важливої транспортної артерії України, яка з'єднує Захід з Півднем нашої держави, - автодороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса-Миколаїв", - повідомив Кістіон.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв завершення ремонту ділянки траси Київ-Одеса до кінця 2017 року.
"Ми не повинні завершувати, ми повинні продовжувати робити дороги по всій території країни. Фактично сьогодні ми мобілізуємо ресурс: 15 млрд гривень передбачено бюджетом, 12 млрд гривень - за рахунок перевиконання митницею, плюс місцеві бюджети. Виходить, понад 30 млрд гривень буде спрямовано на ремонт доріг", - заявив прем'єр.
Раніше компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.
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