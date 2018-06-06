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Кабмін завершив підготовку до запуску малої приватизації

Нормативна база для запуску повністю сформована
Нормативна база для запуску малої приватизації повністю підготовлена.
Кабмін завершив підготовку до запуску малої приватизації Фото: 112.ua

5 червня набули чинності затверджені Кабінетом міністрів правила прозорого продажу невеликих державних підприємств та компаній зі значною часткою державного капіталу. Таким чином, була повністю сформована нормативна база, необхідна для старту в Україні програми малої приватизації”, - повідомляється в заяві Мінекономрозвитку, оприлюдненій прес-службою відомства.

Також у відомстві нагадують, що мала приватизація буде проводитися за допомогою електронної системи ProZorro.Продажі. У список об'єктів малої приватизації потрапили активи державної та комунальної власності вартістю до 250 млн. гривень. Під активами маються на увазі єдині майнові комплекси держпідприємств і пакети акцій тих підприємств, статутний капітал яких більш ніж на 50% належить державі.

Ми чітко, крок за кроком наближаємося до старту малої приватизації. Вперше в історії країни вона буде відбуватися виключно на відкритих електронних аукціонах. Спочатку був прийнятий новий закон, тепер розроблена вся необхідна нормативна база. У найближчі тижні мають з'явитися перші лоти в системі”, - заявив заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.

 
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06 06 2018 11:45
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