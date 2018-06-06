Кабмін завершив підготовку до запуску малої приватизації

Нормативна база для запуску малої приватизації повністю підготовлена.

“5 червня набули чинності затверджені Кабінетом міністрів правила прозорого продажу невеликих державних підприємств та компаній зі значною часткою державного капіталу. Таким чином, була повністю сформована нормативна база, необхідна для старту в Україні програми малої приватизації”, - повідомляється в заяві Мінекономрозвитку, оприлюдненій прес-службою відомства.

Також у відомстві нагадують, що мала приватизація буде проводитися за допомогою електронної системи ProZorro.Продажі. У список об'єктів малої приватизації потрапили активи державної та комунальної власності вартістю до 250 млн. гривень. Під активами маються на увазі єдині майнові комплекси держпідприємств і пакети акцій тих підприємств, статутний капітал яких більш ніж на 50% належить державі.

“Ми чітко, крок за кроком наближаємося до старту малої приватизації. Вперше в історії країни вона буде відбуватися виключно на відкритих електронних аукціонах. Спочатку був прийнятий новий закон, тепер розроблена вся необхідна нормативна база. У найближчі тижні мають з'явитися перші лоти в системі”, - заявив заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.