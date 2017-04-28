Кабмін збільшив кількість заступників Кличка до п'яти
У КМУ таке рішення пояснюють особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого управління в столиці.
"Крім того, прийняття акта сприятиме впровадженню реформи децентралізації та місцевого самоврядування, зокрема передачу на рівень міста Києва повноважень Державної міграційної служби, Державної реєстраційної служби, Державної архітектурно-будівельної інспекції", - повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на постанову від 26 квітня.
Відзначимо, в даний час глава столичної адміністрації, мер міста Віталій Кличко має сім заступників: перший заступник і шість заступників. Крім того, в штаті КМДА є керівник апарату адміністрації.
Також, згідно з документом, по 5 заступників (до завершення АТО) буде у голів Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Нагадаємо, головного бухгалтера Департаменту соцполітики КМДА та екс-начальника управління бухобліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення КМДА спіймали на розтраті понад 870 тисяч гривень, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану