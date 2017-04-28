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Кабмін збільшив кількість заступників Кличка до п'яти

Зараз у Кличка семеро заступників
Кабінет міністрів України прийняв рішення, яким передбачено збільшення кількості посад заступника голови Київської міськдержадміністрації до п'яти, включаючи першого заступника та керівника апарату.
Кабмін збільшив кількість заступників Кличка до п Фото: luxnet.ua

У КМУ таке рішення пояснюють особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого управління в столиці.

"Крім того, прийняття акта сприятиме впровадженню реформи децентралізації та місцевого самоврядування, зокрема передачу на рівень міста Києва повноважень Державної міграційної служби, Державної реєстраційної служби, Державної архітектурно-будівельної інспекції", - повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на постанову від 26 квітня.

Відзначимо, в даний час глава столичної адміністрації, мер міста Віталій Кличко має сім заступників: перший заступник і шість заступників. Крім того, в штаті КМДА є керівник апарату адміністрації.

Також, згідно з документом, по 5 заступників (до завершення АТО) буде у голів Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, головного бухгалтера Департаменту соцполітики КМДА та екс-начальника управління бухобліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення КМДА спіймали на розтраті понад 870 тисяч гривень, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт.

 
 
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