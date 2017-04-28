Кабмін збільшив кількість заступників Кличка до п'яти

Зараз у Кличка семеро заступників

Кабінет міністрів України прийняв рішення, яким передбачено збільшення кількості посад заступника голови Київської міськдержадміністрації до п'яти, включаючи першого заступника та керівника апарату.

У КМУ таке рішення пояснюють особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого управління в столиці.

"Крім того, прийняття акта сприятиме впровадженню реформи децентралізації та місцевого самоврядування, зокрема передачу на рівень міста Києва повноважень Державної міграційної служби, Державної реєстраційної служби, Державної архітектурно-будівельної інспекції", - повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на постанову від 26 квітня.

Відзначимо, в даний час глава столичної адміністрації, мер міста Віталій Кличко має сім заступників: перший заступник і шість заступників. Крім того, в штаті КМДА є керівник апарату адміністрації.

Також, згідно з документом, по 5 заступників (до завершення АТО) буде у голів Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, головного бухгалтера Департаменту соцполітики КМДА та екс-начальника управління бухобліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення КМДА спіймали на розтраті понад 870 тисяч гривень, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт.