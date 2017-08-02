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Кабмін змінює концепцію управління держфінансами

Документ був представлений міністром фінансів Олександром Данилюком
Кабінет міністрів України схвалив оновлену концепцію управління державними фінансами, що передбачає запровадження середньострокового бюджетного планування строком на три і більше років.
Кабмін змінює концепцію управління держфінансами Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Документ був представлений на засіданні Кабміну міністром фінансів Олександром Данилюком, інформує УНІАН.

За словами Данилюка, документ є системним і стратегічно важливим, оскільки запроваджує практику прийняття середньострокових бюджетних декларацій, змінює політику управління держборгом у бік його зменшення в середньостроковій перспективі до 60% ВВП.

"Важливо, щоб цей документ став реальним. Ми вже підготували план дій, який протягом тижня розішлемо у всі органи влади", - сказав Данилюк, додавши, що Мінфін вже очікує від органів влади прогнозних даних і планів по 2017 році і на середньострокову перспективу.

Коментуючи необхідність прийняття документа, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив: "Це важлива стратегія. Тут є конкретні кроки, які уможливлять ефективно використовувати мільярди держбюджету".

Нагадаємо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров повідомив, що у січні 2017 року платники задекларували до сплати 22,4 млрд грн ПДВ.

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08 02 2017 14:20
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