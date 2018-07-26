Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
"Звільнили Буцу і Марченко", - повідомив агентству віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання. Іншим рішенням Кабінет міністрів призначив Буцу урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом.
Раніше Буца та Марченко подали у відставку зі своїх посад після рішення Верховної Ради звільнити главу Мінфіну Олександра Данилюка.
Водночас Кабмін призначив на посади заступників міністра фінансів Сергія Верланова і Юрія Джигиря.
"Призначили Верланова і Джигиря", - сказав Павло Розенко після засідання.
Згідно з декларацією за 2017 рік, Джигир є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Фіско Інформ". За підсумками минулого року він задекларував 2 млн грн доходу від підприємницької діяльності.
Верланов є головним юристом у юридичній фірмі "Саєнко Харенко", за підсумками минулого року він задекларував 2 млн грн заробітної плати, отриманої за сумісництвом.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в четвер призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.
Як відомо, 7 червня Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка, який публічно посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та поскаржився на нього західним партнерам.
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