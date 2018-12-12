Кабмін звільнив голову ДАБІ Кудрявцева

Нацагентство з питань держслужби рекомендувало звільнення через підроблені дипломи про освіту

Кабінет Міністрів звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду, повідомляє прес-служба інспекції. Сам Кудрявцев заявляє, що проти нього була організована кампанія з дискредитації.

"Я надав усі докази, які свідчать, що я не порушував закон, і йдучи на державну службу мав необхідну українську освіту. Однак уряд ухвалив рішення про моє звільнення. Я не буду коментувати це рішення. Адже головне - це не посада, а щоб розпочаті в галузі будівництва реформи не зупинилися і були повністю реалізовані", - прокоментував Кудрявцев.

Також він висловив сподівання, що будівельна галузь розвиватиметься за європейськими стандартами та розпочаті перетворення (впровадження електронних послуг, сервіс "Прозора ДАБІ") будуть продовжені.

Звільнення Кудрявцева відбулося на підставі рекомендацій Національного агентства з питань держслужби, яке встановило факт фальсифікації диплома про вищу освіту під час вступу на державну службу. На засіданні 10 грудня комісія побачила в діях Олексія Кудрявцева дисциплінарне правопорушення і рекомендувала Кабінету Міністрів притягнути голову ДАБІ до відповідальності.

В основу висновків комісії лягли документи від Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Технічного університету Молдови, також була залучена поліція Молдови.

На момент вступу на посаду голови ДАБК в червні 2015 року, Кудрявцев, за його власними словами, пред'явив дипломи Київського міжнародного університету цивільної авіації та Національного університету "Одеська юридична академія".

На державну службу Кудрявцев потрапив у 2014 році як директор департаменту ДАБІ в Київській області. У своїй заяві Кудрявцев промовчав про наявність освіти, коли обіймав цю посаду.