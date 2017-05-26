Кабмін звільнив голову Держлісагентства
"Прийнято рішення (про звільнення Юшкевич – Ред.), воно сьогодні в секретаріаті Кабінету міністрів і готується до підписання", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує УНІАН.
Як відомо, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів призначив Христину Юшкевич головою Державного агентства лісових ресурсів.
З червня 2016 року вона обіймала посаду тимчасово виконувача обов'язків глави відомства.
Згідно з оприлюдненою екс-головою Одеської обладміністрації Міхеілом Саакашвілі випискою з протоколу засідання Кабінету міністрів від 18 травня, причиною звільнення стала виявлена невідповідність Юшкевич займаній посаді за результатами випробувального терміну.
Нагадаємо, що посадовцям одного з комунальних підприємств лісової галузі на Львівщині оголосили про підозру у привласненні 268 тис. грн з бюджету підприємства.
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