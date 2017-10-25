Уряд звільнив в.о. начальника Держгеокадастру

Гройсман обіцяв, що звернеться в ГПУ та НАБУ, щоб вони порушили справу проти Цвяха

Кабінет міністрів України звільнив з посади виконувача обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам після засідання Кабінету міністрів України в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цвяха звільнили", - сказав Розенко.

Як відомо, 24 жовтня прем'єр-міністр Володимир Гройсман відсторонив від виконання обов'язків голови Держгеокадастру Олега Цвяха.

Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро із закликом порушити справи проти Цвяха і керівників районних управлінь його відомства.

Що цікаво, Гройсман відсторонив Цвяха, а згодом його і відправили у відставку, хоча, ні ГПУ, ні НАБУ не встигли провести розслідування проти нього та його оточення.

До відсторонення призвело те, що на Держгеокадастр поскаржився голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровської області Сергій Літвінов. Зокрема, він повідомив, що від служби в усіх регіонах присутні так звані "смотрящі".

"Хай київський Держгеокадастр забере своїх "смотрящих" у нас по областях і по району", - закликав він.

Також Літвінов повідомив присутнім на засіданні, яке очолює президент Петро Порошенко, що в його районі зупинилася видача земельних ділянок учасникам антитерористичної операції.