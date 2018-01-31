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Кабмін звільнив Насірова з посади голови Державної фіскальної служби

Очільника ДФС звільнено
Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Кабмін звільнив Насірова з посади голови Державної фіскальної служби Фото:lb.ua

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

“Ми направили в Державну комісію подання. Державна комісія дала свій висновок щодо звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення”, - повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, інформує "Економічна правда".

Нагадаємо, 10 листопада САП направила до суду обвинувальний акт стосовно голови ДФС України Романа Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

17 січня 2018 року Мінфін ініціював звільнення Насірова.

Однак, за даними ЗМІ, Роман Насіров заявив, що позиватиметься за повернення на посаду.

 

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31 01 2018 12:55
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