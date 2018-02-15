ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів України звільнив заступника міністра юстиції Гію Гецадзе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін звільнив заступника міністра юстиції Гецадзе
Гецадзе був призначений на цю посаду в лютому 2015 року
Фото: finance.liga.net
"Звільнити Гецадзе Гію Гізойовича з посади заступника міністра юстиції України за власним бажанням", - йдеться в розпорядженні уряду №93 від 14 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".
Гецадзе був призначений на цю посаду в лютому 2015 року.
Нагадаємо, що в середу, 31 січня, Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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