Кабмін звільнив заступника міністра юстиції Гецадзе Гецадзе був призначений на цю посаду в лютому 2015 року

Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра юстиції Гію Гецадзе.

Фото: finance.liga.net

"Звільнити Гецадзе Гію Гізойовича з посади заступника міністра юстиції України за власним бажанням", - йдеться в розпорядженні уряду №93 від 14 лютого, передає "Інтерфакс-Україна". Гецадзе був призначений на цю посаду в лютому 2015 року. Нагадаємо, що в середу, 31 січня, Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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