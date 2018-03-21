Кабмін звільнив заступницю глави ДМС Пімахову

Кабінет міністрів України звільнив першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Пімахову звільнили за власним бажанням", - сказав він.

Кабмін призначив Пімахову першою заступницею міграційної служби у січні 2017 року.

29 листопада у Держміграційній службі заявили про затримання "агента" НАБУ Титункова під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Чиновниця Держміграційної служби заперечує вимагання хабара в агента НАБУ.

30 листопада в НАБУ заявили про зрив спецоперації через втручання СБУ та Генпрокуратури. У заяві вказується, що працівники СБУ незаконно затримали агента НАБУ, який документував один "з епізодів за участю першого заступника голови Державної міграційної служби".

Причини того, що відбувся зрив спецоперації, на думку директора НАБУ Ситника, це відсутність права на автономне прослуховування, закон про яке не приймає парламент.

Керівники правоохоронних органів по різному трактують цей інцидент: в Бюро заявляють про зрив важливої антикорупційної операції, а в Генпрокуратурі вважають неприпустимим те, що детективи сплановано провокували чиновницю ДМС на отримання хабара.