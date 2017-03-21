Кабміну запропонували трьох кандидатів на посаду аудитора НАБУ

Комісія аудиторів повинна складатися з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента

Громадські організації рекомендують Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.

Берш раніше працювала федеральним обвинувачем у прокуратурі в Каліфорнії, а також очолювала відділ боротьби з організованою злочинністю і керувала боротьбою з шахрайством у сфері цінних паперів, розповіли представники організацій на брифінгу, інформує "LB.ua".

"Основною заслугою для України є те, що вона домоглася вироку Павлові Лазаренку... Вона дуже добре орієнтується в українських реаліях", - зазначив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Іншим кандидатом є іспанський прокурор Кастренсана. 2005 року його призначили прокурором із кримінальних справ Верховного суду, а 2007 року делегували на службу в Міжнародну комісію боротьби з безкарністю у Гватемалі (CICIG), де він працював до 2010 року. Він також працював в управлінні ООН, що бореться з наркотиками і злочинністю, і у відділі закупівель ООН. Був обраний членом Ради міжрегіонального науково-дослідного інституту ООН з питань злочинності та правосуддя.

"Він очолював створену ООН міжнародну комісію з боротьби з безкарністю у Гватемалі... Він безліч разів відвідував Україну, а також надає консультації українським правоохоронним органам", - додав Юрчишин.

Третім кандидатом пропонують італійця Кесслера - юриста і прокурора, з лютого 2011 року він генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством. З 2006 по 2008 рік обіймав посаду італійського верховного комісара з питань боротьби з контрафактною продукцією. З 2014 по 2015 рік був членом конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду директора НАБУ.

"Він зарекомендував себе з найкращого боку. Брав участь у відборі директора НАБУ", - підкреслив Юрчишин.

Ці кандидатури запропоновано від громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ", Transparency International Україна і "Центр протидії корупції".

Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.