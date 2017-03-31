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Качинський переконаний, у теракті в Луцьку багато вказує на Росію

Її дії спрямовані на погіршення стосунків між Польщею та Україною
За терактом, спрямованим проти генконсульства Польщі у Луцьку, ймовірно, cтоїть Росія
Качинський переконаний, у теракті в Луцьку багато вказує на Росію Консульство. Фото: volyn24.com

Про це сказав лідер партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє tvn24.

"Здається, що за цим стоїть російська сторона. Дуже багато на це вказує, і про це кажуть українці. Припущення, що це російська спецоперація, є дуже ймовірним. І в Польщі, і в Україні в організаціях, які можуть здійснювати акції на шкоду польсько-українським відносинам, чітко проглядається присутність іншої країни", - заявив Качинський.

Лідер PiS припустив, що теракт у Луцьку і протест нібито поляків, а насправді - проплачена акція у селі Гряда поблизу польського кордону, є "одним цілим".

Качинський підкреслив, що від української сторони слід вимагати посиленої охорони польських дипломатично-консульських представництв і місць пам’яті.

Як відомо, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

Того ж дня невідомі особи з плакатами польською та українською мовами перекрили дорогу у селі Гряда Жовківського району, що веде до кордону з Польщею.

За висновками СБУ, обстріл генерального консульства Польщі в Луцьку і синхронізована з ним у часі спроба перекриття траси "Львів – Рава-Руська" є частинами спрямованої підривної акції, організованої одним центром - спеціальними службами Російської Федерації.

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31 03 2017 22:31
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