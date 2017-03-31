Качинський переконаний, у теракті в Луцьку багато вказує на Росію
Про це сказав лідер партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє tvn24.
"Здається, що за цим стоїть російська сторона. Дуже багато на це вказує, і про це кажуть українці. Припущення, що це російська спецоперація, є дуже ймовірним. І в Польщі, і в Україні в організаціях, які можуть здійснювати акції на шкоду польсько-українським відносинам, чітко проглядається присутність іншої країни", - заявив Качинський.
Лідер PiS припустив, що теракт у Луцьку і протест нібито поляків, а насправді - проплачена акція у селі Гряда поблизу польського кордону, є "одним цілим".
Качинський підкреслив, що від української сторони слід вимагати посиленої охорони польських дипломатично-консульських представництв і місць пам’яті.
Як відомо, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
Того ж дня невідомі особи з плакатами польською та українською мовами перекрили дорогу у селі Гряда Жовківського району, що веде до кордону з Польщею.
За висновками СБУ, обстріл генерального консульства Польщі в Луцьку і синхронізована з ним у часі спроба перекриття траси "Львів – Рава-Руська" є частинами спрямованої підривної акції, організованої одним центром - спеціальними службами Російської Федерації.
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