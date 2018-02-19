Каддафі фінансував президентські кампанії Тимошенко та Саркозі - ЗМІ
Про це повідомляє видання Asharq Al Awsat, штаб-квартира якого знаходиться у Лондоні.
Газета стверджує, що уряд Каддафі виділив $5 млн. на кампанію кандидата на виборах в США в 2004 році. Ще 4 млн. євро були витрачені на кампанію Юлії Тимошенко, яка балотувалася на виборах в Україні в 2010 році.
Близький помічник з оточення Саіфа Аль Іслама – сина Каддафі – розповів на умовах анонімності, що особисто передав кошти на кампанію Тимошенко.
"Я віз їх у кейсі, полетівши в Україну на приватному літаку. Я прибув в київський аеропорт і передав кейс заступнику прем’єр-міністра", - сказав співрозмовник.
Також повідомляється, що Каддафі витратив майже 50 млн. євро на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році. А французько-ліванський бізнесмен Зіяд Такіддін, який був присутній на зустрічі Саркозі з Каддафі, сказав, що "цифри були набагато вищі за вказану".
Саркозі неодноразово відхрещувався, що брав гроші у Каддафі. Однак той самй помічник сина Каддафі сказав, що був присутній на закритих зустрічах між французькими та лівійськими офіційними особами. Саркозі нібито обіцяв поліпшити стосунки між Францією і Лівією в обмін на фінансування.
За даними видання, кандидат в США фінансувався через посередника, який був близьким другом Саіфа Аль Іслама і офіційного представника США.
"Кандидат обіцяв Тріполі, що, якщо він виграє вибори, то прибере Лівію з чорних списків держав-терористів. Фінансування його кампанії здійснювалося за рахунок переведення коштів через третю країну. Угода між лівійцями і американцями відбулося після зустрічі в американському місті Толедо в штаті Айдахо", – повідомляє газета.
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