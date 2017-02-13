Кадрові зміни не вплинуть на якість проведення "Євробачення-2017", - Кириленко

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що кадрові зміни в оргкомітеті "Євробачення-2017" не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу.

"Для проведення пісенного конкурсу Уряд виділив 455 млн гривень з державного бюджету, а місто Київ – 200 млн гривень, ухвалено статут НСТУ, низку урядових постанов та інші необхідні рішення на всіх рівнях. Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор "Євробачення-2017" у тісній співпраці із Європейською мовною спілкою реалізовують спільний план дій щодо підготовки до пісенного конкурсу. Незважаючи на низку проблем, які були накопичені за попередній період, сьогодні знайдено ключові рішення, створено умови для ефективного виконання НСТУ усіх завдань в рамках підготовки до "Євробачення-2017", - сказав віце-прем'єр.

"У підготовці пісенного конкурсу задіяні сотні українських та іноземних фахівців. Природно, що при підготовці до такої масштабної події в команді НОТУ як суспільного мовника можуть відбуватися певні кадрові зміни. Однак ніякі персональні рішення не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу "Євробачення-2017", - заявив Коваленко, інформує сайт уряду.

Нагадаємо, що частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", яка готувала проведення в "Євробачення 2017" в Києві, заявила про вихід із проекту. Причиною став конфлікт із керівництвом НТКУ.