Кадиров користується приватним літаком із найбільш просторим салоном у світі

Глава республіки Чечня в Росії Рамзан Кадиров користується приватним дорогим літаком Airbus із найбільш просторим салоном у світі.

"Ціна Airbus ACJ319, за даними спеціалізованих сайтів, може досягати 80 мільйонів доларів. Наприклад, в складі авіапарку спеціального льотного загону "Росія", який обслуговує російське керівництво, є два Airbus A319 з бортовими номерами RA-73025 і RA-73026, один з них обійшовся бюджету в 2,3 млрд руб., другий – на 100 млн руб. дорожчий", - повідомляє "Дождь".

Вказується, що Кадиров ніколи не визнавав, що користується приватним літаком.

"На одному з авіафорумів Кадирову приписується борт з номером VQ-BVQ. За даними трекінгових сайтів, цей номер дійсно належить бізнес-джету Airbus A319-133. Згідно споттінговим фото, у цього літака - точно така ж ліврея, як і у джета, на якому подорожує Кадиров і його підлеглі", - йдеться у матеріалі.



Фото: DEPOSITPHOTOS

За даними сайту Flightradar24.com на 20 березня, за останній рік з майже 140 польотів, здійснених цим літаком, 116 починалися або закінчувалися в Грозному.

Вказується, що "у літаку були обладнані вітальня, спальна кімната, офіс, ванна кімната, переговорна на 12 осіб з великим рідкокристалічним дисплеєм і засобами спеціального зв'язку".

"Особливістю інтер'єру літака стало застосування ексклюзивних компонентів в оформленні (рідкісні листяні породи, спеціальна обробка шкірою, мармур, дорогоцінні метали) в поєднанні з сучасними елементами оздоблення (спеціально розроблене "об'ємне" освітлення)", - йдеться у статті.



Фото: DEPOSITPHOTOS

Зараз літаком управляє російська компанія "ВіпДжет". Вона займається техобслуговуванням літака, забезпеченням кожного рейсу, підготовкою екіпажу, страхує його тощо. За словами директора компанії Андрія Горохова, тільки її послуги обходяться власникові не менш ніж в 10 тисяч євро на місяць, не рахуючи витрат на паливо і техобслуговування.

Заправка паливом на один політ обходиться в кілька десятків тисяч євро. Директор відмовився назвати власника літака.

Видання зазначає, що у декларації про доходи Кадирова відсутня яка-небудь згадка про літак в користуванні або у власності. Рамзан Кадиров ніколи не займався бізнесом, не були бізнесменами і представники його найближчого оточення. Його річний дохід в 2015 році, згідно з декларацією, склав 6 мільйонів рублів, а в 2008-2014 роки - в середньому 4,2 млн рублів.