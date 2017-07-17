Кадиров назвав геїв "шайтанами-нелюдами" і закликав вивезти їх в Канаду, - ВІДЕО
Кадиров погодився на розмову з редактором спортивного відділу американського кабельного телеканалу HBO Девідом Скоттом, який зокрема поставив Кадирову запитання про ситуацію з правами ЛГБТ в Чечні і попросив прокоментувати повідомлення про катування і вбивства геїв у країні.
У відповідь Кадиров заявив, що "це все дурниці" і в Чечні взагалі немає геїв.
"А якщо є, заберіть їх до Канади, хвала Аллаху, подалі від нас ... щоб очистити кров", - заявив він, інформує ВВС.
Кадиров назвав гомосексуалів шайтанами і заявив: "Вони нелюди. Та будь вони прокляті за те, що вони наговорюють на нас".
Нагадаємо, що 1 квітня "Новая газета" повідомляла, що протягом останніх тижнів в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.
Правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.
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