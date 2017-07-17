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Кадиров: Весь світ ми перевернемо і "раком поставимо", - ВІДЕО

Рамзан Кадиров переконаний, що США політика спрямована проти Росії
Кадиров погодився на розмову з редактором спортивного відділу американського кабельного телеканалу HBO Девідом Скоттом, який зокрема поставив Кадирову запитання чи вважає той США ворогом Росії.
Кадиров: Весь світ ми перевернемо і "раком поставимо", - ВІДЕО

"Америка веде політику проти Росії, проти керівництва держави. Вони знають, що я один з тих, хто готовий віддати життя за Росію. І що у мене хороша армія, яка може нападати і захищати. Подивимося, що у кого вийде", - сказав Кадиров в інтерв'ю телеканалу HBO.

При цьому, глава Чечні вважає, що США не така сильна держава, щоб Росія розглядала його як ворога.

"У нас сильна держава і ядерна держава. Якщо навіть наша держава повністю зруйнують, автоматично наші ядерні ракети полетять. І весь світ ми перевернемо, раком поставимо", - заявив Рамзан Кадиров.

Пізніше, він прокоментував цей вислів в своєму Telegram-каналі: "Це не просто слова, ми так і зробимо. За нашу державу готові життя віддати".

Нагадаємо, що 1 квітня "Новая газета" повідомляла, що протягом останніх тижнів в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.

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17 07 2017 13:59
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