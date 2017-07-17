Кадиров: Весь світ ми перевернемо і "раком поставимо", - ВІДЕО
"Америка веде політику проти Росії, проти керівництва держави. Вони знають, що я один з тих, хто готовий віддати життя за Росію. І що у мене хороша армія, яка може нападати і захищати. Подивимося, що у кого вийде", - сказав Кадиров в інтерв'ю телеканалу HBO.
При цьому, глава Чечні вважає, що США не така сильна держава, щоб Росія розглядала його як ворога.
"У нас сильна держава і ядерна держава. Якщо навіть наша держава повністю зруйнують, автоматично наші ядерні ракети полетять. І весь світ ми перевернемо, раком поставимо", - заявив Рамзан Кадиров.
Пізніше, він прокоментував цей вислів в своєму Telegram-каналі: "Це не просто слова, ми так і зробимо. За нашу державу готові життя віддати".
Нагадаємо, що 1 квітня "Новая газета" повідомляла, що протягом останніх тижнів в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.
Правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.
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