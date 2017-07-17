Кадиров: Весь світ ми перевернемо і "раком поставимо", - ВІДЕО

Кадиров погодився на розмову з редактором спортивного відділу американського кабельного телеканалу HBO Девідом Скоттом, який зокрема поставив Кадирову запитання чи вважає той США ворогом Росії.

"Америка веде політику проти Росії, проти керівництва держави. Вони знають, що я один з тих, хто готовий віддати життя за Росію. І що у мене хороша армія, яка може нападати і захищати. Подивимося, що у кого вийде", - сказав Кадиров в інтерв'ю телеканалу HBO.

При цьому, глава Чечні вважає, що США не така сильна держава, щоб Росія розглядала його як ворога.

"У нас сильна держава і ядерна держава. Якщо навіть наша держава повністю зруйнують, автоматично наші ядерні ракети полетять. І весь світ ми перевернемо, раком поставимо", - заявив Рамзан Кадиров.

Пізніше, він прокоментував цей вислів в своєму Telegram-каналі: "Це не просто слова, ми так і зробимо. За нашу державу готові життя віддати".

Нагадаємо, що 1 квітня "Новая газета" повідомляла, що протягом останніх тижнів в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.