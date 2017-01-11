Кадиров звинуватив у вбивстві Окуєвої українські спецслужби

Також глава Чечні спростовує інформацію про те, що в Україні є чеченські батальйони

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у вбивстві чеченської військовослужбовця-добровольця Аміни Окуєвої українські спецслужби.

"Не встигли пролунати постріли, як українські рупори заголосили про такий собі російський слід. Не треба шукати ведмежий слід, коли ведмідь стоїть перед тобою! У Києві чудово знають, що Нікіфорову безжально розстріляли свої ж рідні спецслужби. Перефразовуючи Тараса Бульбу, можна сказати, хто породив, той і вбив", - зазначив Кадиров у Telegram.

На думку Рамзана Кадирова, таким чином, "українські спецслужби вирішили, пристрелити не двох, а трьох зайців - позбутися від рідної бандитки, відвернути увагу західних господарів від протестних антиурядових мітингів, спробувати ще раз звинуватити Росію у своїх власних бідах".

Глава Чеченської Республіки також заявив, що Аміна Окуєва "не має ніякого стосунку ані до Чечні, ані до чеченського народу":

"Українські політики і депутати постійно говорили про Наталю Вікторівну, як про чеченку, яка воювала на боці бандерівців. При цьому всі чудово знали, що Наталія Нікіфорова не має ніякого стосунку ані до Чечні, ані до чеченського народу", - додав Кадиров.

Крім того, Рамзан Кадиров спростовує інформацію про те, що в Україні є чеченські батальйони.

"В Україні ніколи не було і немає "чеченського батальйону". Це агітпроповський міф, покликаний створити видимість підтримки чеченцями злочинного режиму Києва. Міфічному батальйону потрібен був і такий же бандит-командир. На цю роль витягли такого собі Адама Осмаєва. Як він міг командувати, якщо сам перебував під каблуком Наталії, приставленої до нього спецслужбами?! Якщо з долею Нікіфорової спецслужби України визначилися, то про долю Осмаєва поки невідомо", - додав Кадиров.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.