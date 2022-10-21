CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Каховську ГЕС окупанти замінували ще у квітні – ГУР
Фото: УНН
Проце повідомляє УНН.
"Рашисти передбачають швидке звільнення українськими силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою", – повідомило ГУР.
Як зазначили у розвідці, росія свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків – у разі реалізації цих планів під водою опиняться десятки українських населених пунктів, зокрема Херсон.
Масштаби екологічної катастрофи вийдуть за межі України і торкнуться усього Чорноморського регіону, пише ГУР.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Україна має план дій, якщо російські окупанти все-таки підірвуть дамбу Каховської ГЕС.
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21 10 2022 15:40 МЕДІА
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