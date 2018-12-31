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Каліфорнія стане першим штатом США, де зоомагазинам дозволять продавати лише врятованих тварин

За порушення власників магазинів штрафуватимуть на 500 доларів
Каліфорнія стане першим американським штатом, де заборонять продавати в зоомагазинах спеціально розведених тварин.
Каліфорнія стане першим штатом США, де зоомагазинам дозволять продавати лише врятованих тварин Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

З 1 січня набуде чинності закон, за яким продавати можна буде лише врятованих тварин, взятих з притулків, або наданих неприбутковими організаціями з порятунку, інформує ВВС.

Зоозахисники привітали цей закон та заявили, що це крок проти так званих "фабрик котів і собак", тобто проти розведення тварин спеціально для продажу. Нині захисники тварин заявляють, що розведення тварин часто призводить до поганих умов їхнього існування та проблем зі здоров’ям.

Новий закон тепер вимагатиме від зоомагазинів, аби ті вели облік, де вони отримали ту чи іншу тварину. Також точки продажу тварин періодично перевірятиме влада.

Водночас закон не забороняє людям, що розводять тварин удома, продавати їх самостійно, а не через магазин.

Також, Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації. Новий закон допоможе розправитися з "фермами для цуценят".

 
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31 12 2018 10:36
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