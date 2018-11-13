Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44 осіб

Через лісові пожежі, що не вщухають у Каліфорнії, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.

"Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", – написав він у Twitter.

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44 осіб, повідомляє DW.

Майже всі люди – 42 особи – загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайз (Невада) на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.

Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. Побороти стихійне лихо досі не вдається.