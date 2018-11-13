CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез лісові пожежі, що не вщухають у Каліфорнії, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха
Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44 осіб
Фото: Пожежне управління округу Санта-Барбара
"Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", – написав він у Twitter.
Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44 осіб, повідомляє DW.
Майже всі люди – 42 особи – загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайз (Невада) на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.
Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. Побороти стихійне лихо досі не вдається.
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