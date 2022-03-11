Камбоджа направить в Україну саперів

Камбоджа направить в Україну дві команди саперів, які допоможуть навчити українських фахівців із розмінування.

Про це повідомляє WP із посиланням на МЗС Камбоджі.

Зазначається, що про це днем ​​раніше домовився телефоном прем'єр-міністр країни Хун Сен із президентом України Володимиром Зеленським.

Washington Post додає, що, за словами директора камбоджійського Центру розмінування Хенг Ратана, Камбоджа спільно з Японією надішле першу команду фахівців на початку грудня, а другу - у першому кварталі наступного року.

Видання нагадує, що в Камбоджі після тридцяти років війни, що закінчилася в 1998 році, залишилася величезна кількість мінних полів і боєприпасів, що не розірвалися, і з роками камбоджійські сапери стали визнаними у світі фахівцями з ліквідації цих слідів війни. Декілька тисяч із них згодом працювали по лінії ООН в Африці та на Близькому Сході.

Хун Сен у розмові із Зеленським засудив вторгнення росії до України, сказавши, що "Камбоджа завжди проти того, щоб одна країна нападала на іншу".

До речі, на початку жовтня Камбоджа, на відміну від сусідів та колишніх партнерів за т.зв. "соціалістичному табору", голосувала за резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням російських "референдумів" на захоплених територіях. В'єтнам, Лаос та Китай утрималися.

Раніше повідомлялось, що Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії.