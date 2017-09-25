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Канада близька до ухвалення рішення про надання військової допомоги Україні, - Муженко

Муженко відповів на питання про канадську військово-матеріальну допомогу Україні
Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Канада дуже близька до ухвалення важливого політичного рішення про військову допомогу Україні.
Канада близька до ухвалення рішення про надання військової допомоги Україні, - Муженко Фото: Віктор Муженко / Facebook

"Те, що нам потрібно, потребує відповідних політичних рішень. Це питання висить у повітрі, і ми сподіваємося, що найближчим часом воно має спуститися на землю і матеріалізуватися", - заявив Муженко, повідомляє Укрінформ.

За його словами, це питання було ним порушено під час зустрічі із начальником Штабу оборони Канади генералом Джонатаном Венсом.

"У мене була двостороння зустріч із начальником Штабу оборони Канади, під час якої ми проговорили питання надання Канадою допомоги по всіх напрямках, у тому числі і стосовно психологічної реабілітації та збільшення кількості канадських військовослужбовців, які проводять в Україні тренінг із цієї проблеми", - зазначив Муженко.

Нагадаємо, Канадська парламентська опозиція обіцяє допомогти Україні протистояти агресії Росії і виступає за надання їй оборонної зброї.

 
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25 09 2017 10:38
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