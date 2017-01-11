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Канада допоможе Україні готувати держслужбовців за новими стандартами

У Канаді "культивується дуже високий рівень стандартів в сфері підготовки державних кадрів"
Україна та Канада уклали угоду, за якою понад 1000 нових українських держслужбовців готуватимуть за новими стандартами.
Канада допоможе Україні готувати держслужбовців за новими стандартами Фото: google.com

Про це розповів радник прем'єр-міністра України Сергій Попик, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що угоду укладено між секретаріатом Кабінету Міністрів України та канадським агентством із розвитку Agriteam.

"Відсьогодні ми отримали правовий та інституційний механізми для залучення ресурсів і можливостей Канади до підготовки державних службовців в Україні. Це унікально, це прекрасна реалізована ідея", - сказав Попик.

Нагадаємо, міністр імміграції Канади Ахмед Хусен заявив, що активно співпрацює з Україною, аби просунутись у питанні безвізового режиму.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.
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01 11 2017 08:30
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