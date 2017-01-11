CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна та Канада уклали угоду, за якою понад 1000 нових українських держслужбовців готуватимуть за новими стандартами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада допоможе Україні готувати держслужбовців за новими стандартами
У Канаді "культивується дуже високий рівень стандартів в сфері підготовки державних кадрів"
Фото: google.com
Про це розповів радник прем'єр-міністра України Сергій Попик, пише "Укрінформ".
Він зазначив, що угоду укладено між секретаріатом Кабінету Міністрів України та канадським агентством із розвитку Agriteam.
"Відсьогодні ми отримали правовий та інституційний механізми для залучення ресурсів і можливостей Канади до підготовки державних службовців в Україні. Це унікально, це прекрасна реалізована ідея", - сказав Попик.
Нагадаємо, міністр імміграції Канади Ахмед Хусен заявив, що активно співпрацює з Україною, аби просунутись у питанні безвізового режиму.
Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 11 2017 08:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа