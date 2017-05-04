Канада хоче дозволити експорт зброї в Україну

Водночас, він не сказав, коли саме Україна зможе купувати канадську зброю

Наступним кроком у розвитку співпраці у оборонній сфері між Канадою та Україною стане відкриття ринку зброї.

"Відносини між Канадою та Україною є унікальними. Підписання оборонної угоди дозволить нам мати набагато грунтовніші та предметніші дискусії з різних тем. Тож внесення України до Автоматичного контрольного списку країн по вогнепальній зброї стане наступним кроком", - заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє Укрінформ.

Водночас, він не сказав, коли саме Україна зможе купувати канадську зброю.

"Ми завжди намагаємося рухатися уперед якомога швидше. Ми тісно співпрацювали, аби домовитися про оборонну угоду якнайшвидше і продовжуватимемо далі працювати спільно", - зазначив міністр оборони Канади.

Він додав, що підписання оборонної угоди є "дуже важливим кроком перед тим, як ми дійдемо до Автоматичного контрольного списку".

"Досягнуті учора Домовленості стали еволюцією чудових відносин між нашими державами", - підсумував Саджан.

Цей список (Automatic Firearms Country Control List) визначає країни, до яких Канада дозволяє своїм внутрішнім виробникам постачати зброю. Наразі до нього включені 35 країн серед яких Ботсвана, Росія, Саудівська Аравія та Колумбія, але немає України.

У понеділок в Оттаві було підписано "Домовленості про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади".

Цей документ є одним із міжвідомчих договорів, необхідних для відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї.