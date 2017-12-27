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Канада має намір розширити військову допомогу Україні

Відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї стало одним з етапів співпраці
Канада працює над можливостями розширити військову допомогу Україні.
Канада має намір розширити військову допомогу Україні Фото: google.com

Про у коментарі "Укрінформ" повідомив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

"Ми постійно шукаємо можливості покращення підтримки України у цей складний для неї час, спровокований агресією Росії", — сказав він.

За його словами, відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї стало одним з етапів співпраці.

"Наші відомства наразі працюють над подальшими крокам із надання можливої підтримки. Дозвіл на продаж зброї – лише один із кроків, необхідних для надання Україні правильних можливостей", — додав Саджан.

Він також пообіцяв "просуватися у цьому питанні".

Раніше повідомлялося, що Канада передасть Україні військове обладнання. За словами канадського міністра, це життєво важливе обладнання збільшить можливості Збройних сил України, одночасно зменшивши фінансове навантаження на український уряд

Як повідомлялось, Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко подякував США й Канадіза надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, в які дозволено постачання автоматичної стрілецької зброї.

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27 12 2017 20:59
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