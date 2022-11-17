НОВИНИМіністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила деталі нового траншу військової допомоги Україні з боку Канади на суму близько $34 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Канади
Цей пакет військової допомоги "відповідає нагальним пріоритетам, визначеним Україною", він розподілиться таким чином:
- близько $5 млн виділять на продовження надання критично важливих супутникових знімків Збройним силам України;
- понад 18 мільйонів доларів США – на додаткові камери з високою роздільною здатністю для дронів;
- до 10 млн. доларів США скерують на додаткове зимове спорядження ЗСУ, включно з портативними обігрівачами, тепловими ковдрами та спальними мішками від канадських компаній.
Ця допомога доповнює додаткову військову допомогу Україні у розмірі 500 млн. доларів США, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у понеділок, 14 листопада.
Раніше повідомлялось, що Україна за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування.
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17 11 2022 09:13 МЕДІА
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