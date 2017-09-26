Канада не готова до діалогу про безвізовий режим з Україною, - Климпуш-Цинцадзе

"Питання запровадження безвізового режиму з Канадою не є безперспективним, однак вимагає декількох років"

Канада не готова до активного діалогу про запровадження безвізового режиму з Україною і початку переговорів про "дорожню карту" щодо укладення такої угоди.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ході брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу, щоб була повна готовність канадської сторони взяти участь в активному діалозі та вже розробити "дорожню карту", як можна скасовувати візи щодо України", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

За словами віце-прем'єра, питання запровадження безвізового режиму з Канадою не є безперспективним, однак вимагає декількох років.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.

Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що в поточному році зафіксовано катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах.