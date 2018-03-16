Канада не визнає законність проведення російських виборів в анексованому Криму, - Фріланд
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє "Укрінформ".
"Канада не визнаватиме незаконне розширення російських президентських виборів на анексовані українські території", - сказала Фріланд.
Вона також засудила порушення Росією суверенітету України.
"У четверту річницю російського незаконного вторгнення та анексії Криму, Канада приєднується до міжнародної спільноти й продовжує засуджувати ці порушення суверенітету й територіальної цілісності України", - наголосила глава МЗС.
Міністр також заявила, що Канада продовжить підтримку Україну і не має наміру скасовувати санкції проти Росії.
"Ми й надалі підтримуватимемо тиск, у тому числі за допомогою економічних санкцій, поки Росія не почне виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права та поважати суверенітет України", - сказала Фріланд.
Вона додала, що "Канада беззастережна у своїй підтримці народу України".
Додамо, що наразі Канада має один із найдовших у світі списків фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською агресією проти України, стосовно яких діють різноманітні санкції.
Зазначимо, глава українського МЗС Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.
Нагадаємо, представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявляв, що Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму.
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