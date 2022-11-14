Канада оголосила про надання нової допомоги ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
"Поки росія продовжує своє жорстоке та невиправдане вторгнення в Україну, Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з українським народом та нашими союзниками, захищаючи наші спільні цінності світу, демократії та прав людини", – йдеться у повідомленні.
Трюда зазначає, що Канада продовжить використовувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб підтримати Україну і притягнути до відповідальності росію. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення росії.
Як зазначається, кошти підуть на закупівлю військового обладнання, обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів.
"Ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб посилити тиск на російських офіційних осіб та притягнути владіміра путіна до відповідальності за його незаконне вторгнення, а також за воєнні злочини та порушення прав людини, вчинені його режимом", – додали наостанок.
Раніше повідомлялось, що відкривається реєстрація на безкоштовні квитки в Канаду.
Додати коментар
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS'и, Керченський міст та про те, як розвиватиметься війна – Філліпс О’Брайен
- Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times