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Канада оголосила про надання нової допомоги ЗСУ

Канада надасть додаткову військову допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів. Це має допомогти ЗСУ захистити Україну від російської агресії.
Канада оголосила про надання нової допомоги ЗСУ Фото: google.com

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Поки росія продовжує своє жорстоке та невиправдане вторгнення в Україну, Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з українським народом та нашими союзниками, захищаючи наші спільні цінності світу, демократії та прав людини", – йдеться у повідомленні.

Трюда зазначає, що Канада продовжить використовувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб підтримати Україну і притягнути до відповідальності росію. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення росії.

Як зазначається, кошти підуть на закупівлю військового обладнання, обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів.

"Ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб посилити тиск на російських офіційних осіб та притягнути владіміра путіна до відповідальності за його незаконне вторгнення, а також за воєнні злочини та порушення прав людини, вчинені його режимом", – додали наостанок.

Раніше повідомлялось, що відкривається реєстрація на безкоштовні квитки в Канаду.

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14 11 2022 17:22
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