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Канада оголосила венесуельских дипломатів персонами нон ґрата

Вона робить цей крок у відповідь на рішення Венесуели вислати канадського повіреного Крейба Ковалика
Канада оголосила персонами нон-грата посла та повіреного у справах Венесуели в країні.
Канада оголосила венесуельских дипломатів персонами нон ґрата Фото: ukrinform.com

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, пише Daily Sabah.

"Послу Венесуели в Канаді, який і так був відкликаний на знак протесту проти запровадження Канадою санкцій проти залучених до корупції та серйозних порушень прав людини венесуельських посадовців, більше в Канаді не раді. Я також оголошую тимчасового повіреного у справах Венесуели персоною нон ґрата", – сказала Фріланд.

Вона пояснила, що робить цей крок у відповідь на рішення Венесуели вислати канадського повіреного Крейба Ковалика.

"Цей крок дуже характерний для режиму Мадуро, який послідовно підриває усі намагання відновити демократію та допомогти народу Венесуели", – зауважила глава МЗС Канади.

Фріланд наголосила, що канадці не споглядатимуть мовчки за "викраденням владою Венесуели у свого народу базових демократичних прав й прав людини, й позбавленням їх доступу до гуманітарної допомоги".

"Ми продовжуватимемо разом із нашими регіональними партнерами схиляти антидемократичний режим Мадуро до відновлення прав венесуельців", – підсумувала вона.

Учора голова Національних конституційних зборів Венесуели Делса Родрігес оголосила про рішення вислати з країни посла Бразилії Руй Перейру і канадського повіреного Крейба Ковалика. Вона звинуватила Канаду у втручанні в справи між Венесуелою і Бразилією.

Нагадаємо, президент Венесуели, Ніколас Мадуро назвав главу Сполучених Штатів Америки "новим Гітлером" у міжнародній політиці.

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